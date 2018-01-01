Экс-игрок Реала: Неймару нужно переехать в Мадрид, чтобы прогрессировать

Бывший полузащитник Реала Гути считает, что Неймару необходимо перейти в Королевский клуб.

Экс-хавбек Реала Гути высказал свое мнение относительно будущего форварда ПСЖ Неймара. Кроме того, бывший футболист поделился дальнейшими перспективами Криштиану Роналду, Карима Бензема и Гарета Бэйла в клубе.

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"Неймару нужно переехать в Мадрид, чтобы прогрессировать. Если он хочет поднять свою планку и стать лучше, то ему остается лишь Реал.

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В Реале есть только один неприкосновенный игрок - это Роналду. К Бензема и Бэйлу это не относится. Такой статус Криштиану заработал своими собственными усилиями", - приводит слова Гути AS.

Ранее сообщалось, что наставник Реала Зинедин Зидан не против, чтобы Гути возглавил команду.

При этом отмечалось, что французский специалист будет бороться за место главного тренера.

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