Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Экс-игрок Реала: Неймару нужно переехать в Мадрид, чтобы прогрессировать

Комментариев: 0
Бывший полузащитник Реала Гути считает, что Неймару необходимо перейти в Королевский клуб.
Неймар (справа)
Неймар (справа)
Getty Images

Экс-хавбек Реала Гути высказал свое мнение относительно будущего форварда ПСЖ Неймара. Кроме того, бывший футболист поделился дальнейшими перспективами Криштиану Роналду, Карима Бензема и Гарета Бэйла в клубе.

Читай также: Неймар показал свое обнаженное тело

"Неймару нужно переехать в Мадрид, чтобы прогрессировать. Если он хочет поднять свою планку и стать лучше, то ему остается лишь Реал.

Читай также: Игроки Реала готовы пойти за Зиданом даже на верную смерть

В Реале есть только один неприкосновенный игрок - это Роналду. К Бензема и Бэйлу это не относится. Такой статус Криштиану заработал своими собственными усилиями", - приводит слова Гути AS.

Ранее сообщалось, что наставник Реала Зинедин Зидан не против, чтобы Гути возглавил команду.

При этом отмечалось, что французский специалист будет бороться за место главного тренера.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Гути, Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Реал, чемпионат Испании по футболу, Неймар, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь