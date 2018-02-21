Полузащитник Атлетико может переехать в Китай

Хавбек Янник Феррейра Карраско в скором времени может покинуть мадридский Атлетико.

Китайский клуб Далянь Ифан, который является новичком Суперлиги, решил пополнить состав звездным полузащитником испанского Атлетико и сборной Бельгии Янником Феррейрой Карраско.

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Как сообщает AS, китайцы предложили мадридскому клубу около 30 миллионов евро и испанцы позволили Карраско вести переговоры с Далянь Ифан. Отмечается, что 25% от суммы трансфера получит первый клуб хавбека Монако.

В текущем сезоне Карраско провел 17 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 3 гола в ворота соперников и отдал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что сборная Китая заплатит Уэльсу миллион фунтов, если в товарищеском матче сыграет Бэйл.

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