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Дублирующие составы Реала и Барселоны подозревают в участии в договорных матчах - СМИ

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Испанская полиция начала расследование в поисках доказательств организации договорных матчей.
Молодежки Барселоны и Реала подозреваются в участии в договорных матчах
Молодежки Барселоны и Реала подозреваются в участии в договорных матчах
twitter.com/fcbarcelonab

Ла Лига совместно с испанской полицией проверяют результаты матчей третьего и четвертого дивизиона из-за признаков договорного характера поединков. В список подозрительных встреч попала 51 игра - 10 матчей из сезона 2015/16, 26 матчей из сезона 2016/17 и еще 15 матчей из сезона текущего сезона, сообщает The Sun.

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В список подозрительных матчей попала одна игра из Сегунды с участием Барселоны Б (против Эльденсе) и одна игра из Сегунды Б с участием Реал Кастилья (против Серседы).

Полиция уже арестовала 20 человек по этому делу, однако на данный момент игроки молодежных команд Барселоны и Реала к расследованию не привлекались.

Ранее сообщалось, что власти Испании требуют осудить игроков на 2 года за организацию договорного матча.

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Теги: Реал, Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол, расследование, договорные матчи
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