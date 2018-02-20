Машину Коутиньо отправили на штрафстоянку, а его дом ограбили - СМИ

Пребывание Филиппе Коутиньо в Барселоне омрачилось неприятными событиями.

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо, которые не смог участвовать в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси из-за правил УЕФА, находился в Испании, где с ним произошли неприятные ситуации.

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Как сообщает Football Espana, в понедельник, 19 февраля, автомобиль Audi, принадлежащий бразильцу, был припаркован в неположенном месте и отправлен спецслужбами на штрафстоянку.

Машину Филиппе Коутиньо отправили на штрафстоянку

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После этого инцидента Коутиньо решил отвлечься и вместе с семьей отправился на ужин. Когда футболист вернулся домой в половину второго ночи по местному времени, то обнаружил, что дом был ограблен.

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Хавбек уже написал заявление в полицию, однако пока злоумышленники не найдены. Есть подозрения, что воры воспользовались тем, что в доме все еще проводятся ремонтные работы. О том, что пропало из дома футболиста пока не сообщается.

Напомним, что Барселона вырвала ничью в матче с Челси благодаря голу Лионеля Месси, который впервые забил лондонскому клубу.

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