Машину Коутиньо отправили на штрафстоянку, а его дом ограбили - СМИ
Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо, которые не смог участвовать в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси из-за правил УЕФА, находился в Испании, где с ним произошли неприятные ситуации.
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Как сообщает Football Espana, в понедельник, 19 февраля, автомобиль Audi, принадлежащий бразильцу, был припаркован в неположенном месте и отправлен спецслужбами на штрафстоянку.
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После этого инцидента Коутиньо решил отвлечься и вместе с семьей отправился на ужин. Когда футболист вернулся домой в половину второго ночи по местному времени, то обнаружил, что дом был ограблен.
Coutinho's house robbed in Barcelona https://t.co/zkGQxAjs9V pic.twitter.com/JW2OOoSH3G— 9Sport (@9Sport1) 20 лютого 2018 р.
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Хавбек уже написал заявление в полицию, однако пока злоумышленники не найдены. Есть подозрения, что воры воспользовались тем, что в доме все еще проводятся ремонтные работы. О том, что пропало из дома футболиста пока не сообщается.
Напомним, что Барселона вырвала ничью в матче с Челси благодаря голу Лионеля Месси, который впервые забил лондонскому клубу.
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