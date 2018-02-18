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Полузащитник Асенсио забил 6000-й гол за Реал в чемпионате Испании

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Реал достиг отметки в 6000 голов в Ла Лиге.
Marco Asensio
Marco Asensio
Getty Images

Реал обыграл Бетис со счетом 5:3. Полузащитник Марко Асенсио на 59-й минуте оформил дубль.

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Этот гол стал 6000-м для Королевского клуба в матчах чемпионата Испании. Только Эвертон (6961), Арсенал (6769), Ливерпуль (6756), Астон Вилла (6608) и Манчестер Юнайтед (6430) забивали больше мячей во внутренних чемпионатах из топ-5 лиг.

Ранее сообщалось, что форвард Барселоны Лионель Месси забил юбилейный для своей команды гол.

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Теги: Марко Асенсио, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол
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