Полузащитник Асенсио забил 6000-й гол за Реал в чемпионате Испании
Реал обыграл Бетис со счетом 5:3. Полузащитник Марко Асенсио на 59-й минуте оформил дубль.
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Этот гол стал 6000-м для Королевского клуба в матчах чемпионата Испании. Только Эвертон (6961), Арсенал (6769), Ливерпуль (6756), Астон Вилла (6608) и Манчестер Юнайтед (6430) забивали больше мячей во внутренних чемпионатах из топ-5 лиг.
.@realmadrid become the first side to score 6,000 #LaLiga goals. In Europe's top-five leagues, only five teams previously reached 6,000 top flight goals:— Gracenote Live (@GracenoteLive) 18 лютого 2018 р.
Everton (6,961)
Arsenal (6,769)
Liverpool (6,756)
Aston Villa (6,608)
Manchester United (6,430)
Ранее сообщалось, что форвард Барселоны Лионель Месси забил юбилейный для своей команды гол.
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