Полузащитник Асенсио забил 6000-й гол за Реал в чемпионате Испании

Реал обыграл Бетис со счетом 5:3. Полузащитник Марко Асенсио на 59-й минуте оформил дубль.

Этот гол стал 6000-м для Королевского клуба в матчах чемпионата Испании. Только Эвертон (6961), Арсенал (6769), Ливерпуль (6756), Астон Вилла (6608) и Манчестер Юнайтед (6430) забивали больше мячей во внутренних чемпионатах из топ-5 лиг.

