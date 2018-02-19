Бензема впервые с ноября месяца забил гол в Ла Лиге
Карим Бензема наконец-то сумел положить мяч в ворота соперника в матче чемпионата Испании.
Реал на выезде одолел Бетис со счетом 5:3 в рамках 24-го тура чемпионата Испании. На второй дополнительной минуте второго тайма гол в ворота хозяев забил форвард “сливочных“ Карим Бензема.
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В последний раз француз отправлял мяч в ворота соперников в Ла Лиге в ноябре 2017 года в матче против Малаги. Всего в текущем сезоне Бензема забил 3 гола в 17 матчах чемпионата Испании, а так же отдал 5 результативных передач.
#HalaMadridYNadaMas 🔥 Somos un equipo ! Somos el @realmadrid 💪 pic.twitter.com/X2uo5BLiRA— Karim Benzema (@Benzema) 18 лютого 2018 р.
Ранее сообщалось, что форвард Реала Криштиану Роналду не хочет видеть Карима Бензема в ответном матче ЛЧ против ПСЖ.
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