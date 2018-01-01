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Капитан Реала считает, что Зидан может уйти с поста даже если команда выиграет ЛЧ

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Защитник Реала Серхио Рамос не исключает того, что Зинедин Зидан может покинуть пост главного тренера в конце сезона.
Серхио Рамос и Зинедин Зидан
Серхио Рамос и Зинедин Зидан
Getty Images

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос поделился мнением о том, что главный тренер команды Зинедин Зидан может покинуть пост в конце нынешнего сезона.

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“Люди, общественность, СМИ - все считают, что Зидан останется на посту главного тренера, если Реал сможет выиграть Лигу чемпионов. Почему все так думают? А вдруг Зидан сделает всем сюрприз и уйдет из команды? Может, он захочет отдохнуть“, - приводит слова Рамоса AS.

Отметим, что Реалу в нынешнем сезоне осталось надеяться лишь на победу в Лиге чемпионов. Команда вылетела из розыгрыша Кубка Испании и практически потеряла шансы на победу в Примере.

Напомним, что Реал сумел обыграть ПСЖ на своем поле в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Теги: Серхио Рамос, Зинедин Зидан, Реал, чемпионат Испании по футболу, Лига Чемпионов, футбол
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