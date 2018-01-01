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Барселона летом хочет подписать игрока ПСЖ

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Испанский клуб нацелился на защитника ПСЖ Левена Курзаву.
Левен Курзава
Левен Курзава
Getty Images

В летнее трансферное окно Барселона может пополнить свой состав защитником ПСЖ Левеном Курзавой.

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Как сообщает Diario Sport, предложение испанскому клубу о покупке футболиста сделали его агенты. Трансфер 25-летнего футболиста оценивается в 25 миллионов евро.

Отмечается, что Курзава самостоятельно инициировал поиски нового клуба в связи с тем, что он недоволен работой с главным тренером парижского клуба Унаи Эмери и его отношением к игре.

Ранее сообщалось, что по словам вице-президента Барселоны экс-форвард испанской команды Неймар играл с клубом в кошки-мышки.

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Теги: Барселона, чемпионат Испании по футболу, трансфер, Левен Курзава, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, вне игры
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