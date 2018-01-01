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Полузащитника Атлетико подозревают в связи с наркоторговцами

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Игрока Атлетико Анхеля Корреа подозревают в связях с бандой наркоторговцев.
Анхель Корреа
Анхель Корреа
Getty Images

В Аргентине ведется громкое судебное дело над бандой наркоторговцев по прозвищу “Обезьяны“. Преступная организация занималась распространением наркотических препаратов в провинции Санте-Фе.

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Как сообщает AS, аргентинские следователи подозревают в связях  с преступным синдикатом полузащитника Атлетико Анхеля Корреа. По информации суда, представители банды были связаны с переходом футболиста в Сан-Лоренсо в 2012. Вероятно, игрок будет вызван в суд для дачи показаний.

Ранее сообщалось, что в Италии начали расследование покупки Интера бизнесменом.

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Теги: Атлетико, чемпионат Испании по футболу, футбол, вне игры, суд, наркобизнес, подозрения
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