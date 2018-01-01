Ла Лига начала расследование в отношении Пике

На защитника Барселоны Жерара Пике подал жалобу Эспаньол и Ла Лига приняла ее к рассмотрению.

Защитник Барселоны Жерар Пике в интервью после победы в ответном матче Кубка Испании над Эспаньолом назвал своего соперника клубом из Корнельи, который создает каталонцам проблемы. Корнелья - юго-западный пригород Барселоны.

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После этого высказывания Эспаньол заявил, что слова футболиста прозвучали в дефектном тоне и являются опасными заигрываниями с ксенофобскими взглядами, а также направлены на создание нетерпимости в спорте. Руководство клуба подало жалобу в Ла Лигу с требованием наказать Пике за подстрекательство к насилию, расизму, ксенофобии и нетерпимости.

Как сообщает Marca, Ла Лига начала расследование в отношении футболиста. Дисциплинарный комитет рассмотрит материалы дела и выслушает все стороны конфликта, после чего будет принято решение относительно защитника Барселоны.

Ранее сообщалось, что защитник Барселоны Жерар Пике продлил контракт с клубом и теперь сумма его выкупа составляет 500 миллионов евро.

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