4000 голов на Камп Ноу: Месси забил юбилейный мяч для Барселоны

Барселона одолела Эспаньол во втором четвертьфинальном матче Кубка Испании со счетом 2:0 и по результатам двух встреч прошла в полуфинал турнира.

Второй гол за "сине-гранатовых" на 25-й минуте встречи забил форвард Лионель Месси, который стал 4000-м для Барселоны на домашнем стадионе Камп Ноу.

