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4000 голов на Камп Ноу: Месси забил юбилейный мяч для Барселоны

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Лидер Барселоны Лионель Месси продолжает вписывать свое имя в историю каталонского клуба.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Барселона одолела Эспаньол во втором четвертьфинальном матче Кубка Испании со счетом 2:0 и по результатам двух встреч прошла в полуфинал турнира.

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Второй гол за "сине-гранатовых" на 25-й минуте встречи забил форвард Лионель Месси, который стал 4000-м для Барселоны на домашнем стадионе Камп Ноу.

Напомним, что в этом матче на 68-й минуте за Барселону дебютировал Филиппе Коутиньо.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, Кубок Испании, футбол
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