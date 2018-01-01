Коутиньо дебютировал в Барселоне

Новичок Барселоны Филиппе Коутиньо впервые вышел на поле в цветах своего нового клуба.

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо рассказал о своих впечатлениях после того, как впервые вышел на поле в футболке нового клуба. Бразильский футболист заменил на 68-й минуте матча против Эспаньола в Кубке Испании (2:0) Андреаса Иньесту.

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"Для меня это было очень особенная и отличная ночь. Мои первые минуты в Барселоне, я сейчас взволнован и счастлив. Конечно, я волновался и нервничал, когда выходил на поле, но главное - мы победили. И я очень доволен тем, как меня приняли болельщики", - приводит слова Коутиньо официальный сайт Барселоны.

Ранее сообщалось, что новичок Барселоны Филиппе Коутиньо рассказал, что принять решение о переходе ему помогла семья.

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