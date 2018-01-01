Бензема может покинуть Реал и ведет переговоры с ПСЖ - СМИ

Форвард Реала Карим Бензема, которого много критикуют в последнее время, может вернуться на родину.

Французский нападающий Реала Крим Бензема может покинуть состав Королевского клуба. Футболист ведет переговоры с ПСЖ, сообщает Mundo Deportivo.

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Контракт Бензема с Реалом рассчитан до лета 2021 года, однако форвард разочарован отношением болельщиков, которые его критикуют и освистывают на стадионе. Француз решил покинуть клуб. Есть вероятность, что Реал сможет договориться с ПСЖ об обмене Бензема на Эдинсона Кавани.

Ранее сообщалось, что результаты нападающего Карима Бензема разочаровали руководство Реала.

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