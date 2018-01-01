Роналду откроет три новых отеля CR7

Лидер Реала Криштиану Роналду продолжает развивать свою фирменную сеть отелей.

Форвард Реала Криштиану Роналду планирует расширить сеть своих фирменных отелей CR7, сообщает AS.

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Первые два отеля звездного португальца были открыты в 2016 году в Фуншале, родном городе Роналду, и в Лиссабоне.

По заявлению компании Pestana CR7, управляющей этими гостиницами, на очереди открытие в Мадриде, Нью-Йорке и в одном из крупнейших городов Марокко - Марракеше. Новые отели будут открыты к 2020 году.

Ранее сообщалось, что форвард Реала Криштиану Роналду выпустил фирменный парфюм, прорекрамированный с помощью видеоигры, брендовую коллекцию нижнего белья, а также детскую коллекцию, которую ему помог представить Криштиану-младший.

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