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Роналду откроет три новых отеля CR7

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Лидер Реала Криштиану Роналду продолжает развивать свою фирменную сеть отелей.
Криштиану Роналду откроет 3 новых отеля CR7
Криштиану Роналду откроет 3 новых отеля CR7
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Форвард Реала Криштиану Роналду планирует расширить сеть своих фирменных отелей CR7, сообщает AS.

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Первые два отеля звездного португальца были открыты в 2016 году в Фуншале, родном городе Роналду, и в Лиссабоне.

По заявлению компании Pestana CR7, управляющей этими гостиницами, на очереди открытие в Мадриде, Нью-Йорке и в одном из крупнейших городов Марокко - Марракеше. Новые отели будут открыты к 2020 году.

Ранее сообщалось, что форвард Реала Криштиану Роналду выпустил фирменный парфюм, прорекрамированный с помощью видеоигры, брендовую коллекцию нижнего белья, а также детскую коллекцию, которую ему помог представить Криштиану-младший.

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Теги: Криштиану Роналду, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол, вне игры, бизнес
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