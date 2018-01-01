Барселона объявила о трансфере защитника в Китай

После 7,5 лет Барселона прощается с защитником Хавьером Маскерано.

Барселона объявила о переходе защитника Хавьера Максерано в китайский клуб Хэбэй Чайна Форчун. В пятницу, 26 января, футболист подпишет контракт с китайской командой. Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

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Прощание с Маскерано, который пришел в состав “сине-гранатовых“ в 2010 году и за это время выиграл 18 трофеев, включая два Кубка чемпионов и четыре чемпионских титула в Испании, состоится в среду, 24 января. Мероприятие посетят президент Барселоны Жозеп Бартомеу и футболисты каталонской команды.

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33-летний футболист в своем интервью, который он дал защитнику Барселоны Жерару Пике, сказал, что играл в составе “сине-гранатовых“ гораздо дольше, чем изначально предполагал. Маскерано провел 334 официальных матча за Барселону.

Ранее сообщалось, что Луис Суарес установил новый рекорд в истории Барселоны.

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