Агент Бензема: Несправедливо, что его освистали фанаты

Футбольный агент игрока Реала Карима Бензема выступил со словами поддержки.

Карим Джазири, который работает футбольным агентом игрока Реала Карима Бензема, был возмущен поведением фанатов мадридской команды во время матча с Депортиво, в котором Реал одержал сокрушительную победу (7:1). Француз вышел на поле на 64-й минуте, однако не отметился никакими результативными действиями.

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"Карим переживает тяжелый период, но он доказал, что обладает сильным характером. К тому же, он уже 9 лет играет в Мадриде.

Несправедливо, что его освистали фанаты, учитывая, что Реал вел в счете, а Бензема лишь недавно вернулся после травмы. Карим - образец преданности и верности клубу, и он всегда ставит интересы Реала выше своих. Он не заслуживает такого отношения со стороны болельщиков и не понимает их. Фанаты проявляют неуважение к игроку, который является седьмым бомбардиром в истории Реала.

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Они аплодировали Роналду, который испортил пару хороших моментов. Они поддерживают Бэйла, который часто травмируется. Почему же тогда у них другое отношение к Бензема?, - приводит слова агента Marca.

Ранее сообщалось, что тренер Реала Зинедин Зидан не хочет избавляться от футболистов, которые переживают спад в игре.

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