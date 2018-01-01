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Реал заполучил юного игрока, выиграв борьбу у Барселоны и Арсенала

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Реал пополнит свой состав юным полузащитником испанского клуба Кадис Франом Риверой.
Юный игрок Кадиса перейдет в Реал
Юный игрок Кадиса перейдет в Реал
Getty Images

Полузащитник молодежной команды Кадиса продолжит свою карьеру в Реале. Мадридский клуб выиграл борьбу за 17-летнего футболиста у Барселоны и Арсенала, сообщает Marca

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За прогрессом талантливого хавбека также наблюдали Севилья, Бетис и Малага, однако более настойчивым оказался Королевский клуб. Ривера стал первым молодым игроком Кадиса с 2010 года, который покинет клуб. В тот год команда отпустила Сусо в Ливерпуль, заработав на трансфере всего 60 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что защитник Реала во время матча получил травму.

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Теги: Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол, трансфер
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