Пике продлил контракт с Барселоной с суммой выкупа 500 миллионов евро
Защитник Барселоны Жерар Пике подписал новое соглашение с клубом.
Защитник Барселоны Жерар Пике продлил контракт с каталонским клубом. Об этом сообщает официальный сайт Барселоны.
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Пике, который является воспитанником "сине-гранатовых", продлил контракт до 30 июня 2022 года. Сумма выкупа согласно договору составит 500 миллионов евро.
Руководство каталонского клуба организует официальную пресс-конференцию, во время которой будут подписаны все бумаги. Дата проведения пока не известна.
Ранее сообщалось, что ПСЖ готов потратить 200 миллионов евро на полузащитника Барселоны Серхио Бускетса.
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