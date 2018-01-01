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Пике продлил контракт с Барселоной с суммой выкупа 500 миллионов евро

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Защитник Барселоны Жерар Пике подписал новое соглашение с клубом.
Жерар Пике
Жерар Пике
Getty Images

Защитник Барселоны Жерар Пике продлил контракт с каталонским клубом. Об этом сообщает официальный сайт Барселоны.

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Пике, который является воспитанником "сине-гранатовых", продлил контракт до 30 июня 2022 года. Сумма выкупа согласно договору составит 500 миллионов евро.

Руководство каталонского клуба организует официальную пресс-конференцию, во время которой будут подписаны все бумаги. Дата проведения пока не известна.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов потратить 200 миллионов евро на полузащитника Барселоны Серхио Бускетса.

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Теги: Жерар Пике, Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол, контракт
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