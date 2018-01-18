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Реал хочет создать атакующее трио Неймар - Левандовски - Азар - Marca

Комментариев: 1
Мадридский клуб хочет полностью трансформировать атакующую линию команды.
Неймар, Эден Азар и Роберт Левандовски
Неймар, Эден Азар и Роберт Левандовски
marca.com/

Руководство Реала планирует полностью пересмотреть атакующую линию команды и провести крупную трансферную кампанию этим летом, сообщает Marca.

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Лидером команды президент "сливочных" планирует сделать форварда ПСЖ Неймара, за которого клуб готов заплатить 400 миллионов евро.

Еще одной трансферной целью Королевского клуба является полузащитник Челси Эден Азар, который поклялся болельщику никогда не покинуть клуб, но все еще не продлил контракт с "синими". Игрой Азара восхищается наставник Реала Зинедин Зидан.

Место центрального форварда должен занять игрок Баварии Роберт Левандовски, которого может заинтересовать новый вызов в карьере и предложение Реала.

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При этом раскладе, трио BBC - Криштиану Роналду, Карим Бензема и Гарет Бэйл покинут состав Реала.

Ранее сообщалось, что Реал готов продать лидера Криштиану Роналду с доплатой, чтобы получить Неймара.

Отмечалось, что экс-президент Реала считает, что президент "сливочных" специально распространяет эти новости, чтобы выжить Роналду из Мадрида.

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Теги: Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Реал, Неймар, Эден Азар, Роберт Левандовски, чемпионат Испании по футболу, футбол, трансфер
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Help2016    18.01.2018, 12:25
Оценка:  0
Help2016
Весьма странное предположение, учитывая, что Неймар и Азар оба тяготеют к левому флангу. Т.е. играют на одном месте. А кто будет справа?
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