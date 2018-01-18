Реал хочет создать атакующее трио Неймар - Левандовски - Азар - Marca

Мадридский клуб хочет полностью трансформировать атакующую линию команды.

Руководство Реала планирует полностью пересмотреть атакующую линию команды и провести крупную трансферную кампанию этим летом, сообщает Marca.

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Лидером команды президент "сливочных" планирует сделать форварда ПСЖ Неймара, за которого клуб готов заплатить 400 миллионов евро.

Еще одной трансферной целью Королевского клуба является полузащитник Челси Эден Азар, который поклялся болельщику никогда не покинуть клуб, но все еще не продлил контракт с "синими". Игрой Азара восхищается наставник Реала Зинедин Зидан.

Место центрального форварда должен занять игрок Баварии Роберт Левандовски, которого может заинтересовать новый вызов в карьере и предложение Реала.

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При этом раскладе, трио BBC - Криштиану Роналду, Карим Бензема и Гарет Бэйл покинут состав Реала.

De la BBC... a la NHL. El nuevo tridente que busca el Real Madrid https://t.co/AqSn7IL3MI — MARCA (@marca) 17 січня 2018 р.

Ранее сообщалось, что Реал готов продать лидера Криштиану Роналду с доплатой, чтобы получить Неймара.

Отмечалось, что экс-президент Реала считает, что президент "сливочных" специально распространяет эти новости, чтобы выжить Роналду из Мадрида.

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