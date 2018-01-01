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Экс-капитан Реала: Никакой драмы нет в том, что Роналду может покинуть клуб

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Бывший капитан Реала Маноло Санчис высказал свое мнение относительно слухов об уходе лидера "сливочных" Криштиану Роналду.
Маноло Санчис
Маноло Санчис
Getty Images

Экс-капитан Реала Маноло Санчис дал свои комментарии относительно слухов о возможном уходе из команды лидера “сливочных“ Криштиану Роналду.

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“Если Реал провалит нынешний сезон, что очень вероятно, то Роналду может отправиться на выход. Но никакой драмы нет в том, что он может покинуть клуб. Альфредо Ди Стефано тоже уходил, но ведь все уходят, рано или поздно.

Кого бы одного я бы попытался удержать из трио BBC? Без сомнения, я бы выбрал Криштиану“, - приводит слова Санчиса AS.

Ранее сообщалось, что у форварда Реала Криштиану Роналду есть три предложения по трансферу. Сам звездный футболист считает, что руководство Реала его обмануло и хочет перейти в Манчестер Юнайтед. Для португальца вопрос уже не является чисто финансовым, все дело в статусе.

При этом, Королевский клуб хочет продать Роналду с доплатой, чтобы получить форварда ПСЖ Неймара, который раньше выступал за каталонскую Барселону.

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Теги: Криштиану Роналду, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол, трансфер, слухи, вне игры
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