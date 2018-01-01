Фанаты Севильи приехали на базу клуба, чтобы пообщаться с командой и тренером

Группа болельщиком Севильи прибыла на тренировочную базу, чтобы выразить свое недовольство результатами команды.

В понедельник, 15 января, около 25 болельщиков испанской Севильи прибыли на тренировочную базу клуба с целью встретиться с игроками и тренером. Болельщики хотели выразить команде свое недовольство последними результатами клуба.

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Как сообщает El Desmarque, ультрас Севильи поговорил с несколькими футболистами и наставником команды Винченцо Монтеллой. Спустя пол часа после приезда фанатов на базу прибыли три полицейских автомобиля. Через час все посторонние покинули базу клуба и команда смогла продолжить утреннюю тренировку.

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Севилья проиграла домашний матч Бетису (3:5) и уступила на выезде Алавесу (1:0). Сейчас команда занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 29 очков.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед и Севилья начали войну из-за цен на билеты Лиги чемпионов.

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