Фанаты Севильи приехали на базу клуба, чтобы пообщаться с командой и тренером
В понедельник, 15 января, около 25 болельщиков испанской Севильи прибыли на тренировочную базу клуба с целью встретиться с игроками и тренером. Болельщики хотели выразить команде свое недовольство последними результатами клуба.
Смотри также: Песня фаната Ливерпуля, которая набирает популярность в сети
Как сообщает El Desmarque, ультрас Севильи поговорил с несколькими футболистами и наставником команды Винченцо Монтеллой. Спустя пол часа после приезда фанатов на базу прибыли три полицейских автомобиля. Через час все посторонние покинули базу клуба и команда смогла продолжить утреннюю тренировку.
Читай также: Руководство Реала и его фанаты обвинили в кризисе игроков
Севилья проиграла домашний матч Бетису (3:5) и уступила на выезде Алавесу (1:0). Сейчас команда занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 29 очков.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед и Севилья начали войну из-за цен на билеты Лиги чемпионов.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил