Экс-игрок Реала: Проблема мадридцев в психологии, а Роналду хочет все решать сам

Бывший форвард Реала Карлос Сантильяна поделился мнением о том, почему у "сливочных" проблемы в текущем сезоне.

Бывший нападающий мадридского Реала и сборной Испании Карлос Сантильяна рассказал о том, почему Королевский клуб испытывает проблемы в чемпионате Испании и проанализировал кризис лидера “сливочных“ Криштиану Роналду.

Читай также: Вальверде: Реал не сдался, я бы так не поступил

“Я думаю, что все проблемы Реала в психологии. Футболисты привыкли побеждать и завоевывать титулы. Странно и то, что очень мало голов на счету лидера команды Криштиану Роналду. Но я уверен, что рано или поздно он начнет забивать.

Читай также: Роналду считает, что его обманули, и хочет перейти в Манчестер Юнайтед

Думаю, что Роналду хочет все решать сам. Он охвачен мыслью, что именно он должен решать проблемы Реала на поле. Очень важно, чтобы он осознал, что его партнеры по команде тоже могут участвовать в игре и способствовать успеху“, - приводит слова Сантильяна Bernabeu Digital.

В нынешнем сезоне Ла Лиги форвард Криштиану Роналду провел 14 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что руководство Реала и его фанаты обвинили в кризисе игроков. А наставник Королевского клуба Зинедин Зидан уверил общественность, что команда продолжает борьбу во всех турнирах.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.