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Роналду считает, что его обманули, и хочет перейти в Манчестер Юнайтед

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Форвард Реала Криштиану Роналду хочет покинуть мадридский клуб.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий Реала Криштиану Роналду хочет летом покинуть мадридский клуб, сообщает AS. Об этом он рассказал своим партнерам по команде. Отмечается, что продолжить карьеру португалец планирует в Манчестер Юнайтед.

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Решение Роналду связано с тем, что он почувствовал себя обманутым со стороны руководства клуба и президента Реала Флорентино Переса, который обещал ему повысить финансовые условия, однако так и не сделал этого.

Звездный нападающий недоволен тем, что получает меньше форварда Барселоны Лионеля Месси и футболиста ПСЖ Неймара. Действующий контракт Роналду рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что по информации СМИ Реал готов отдать Криштиану Роналду с доплатой, чтобы получить форварда ПСЖ Неймара

Кроме того, футболисты Королевского клуба подверглись критике со стороны фанатов и руководства.

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Теги: Криштиану Роналду, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол, трансфер
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