Роналду считает, что его обманули, и хочет перейти в Манчестер Юнайтед
Нападающий Реала Криштиану Роналду хочет летом покинуть мадридский клуб, сообщает AS. Об этом он рассказал своим партнерам по команде. Отмечается, что продолжить карьеру португалец планирует в Манчестер Юнайтед.
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Решение Роналду связано с тем, что он почувствовал себя обманутым со стороны руководства клуба и президента Реала Флорентино Переса, который обещал ему повысить финансовые условия, однако так и не сделал этого.
Звездный нападающий недоволен тем, что получает меньше форварда Барселоны Лионеля Месси и футболиста ПСЖ Неймара. Действующий контракт Роналду рассчитан до лета 2021 года.
Ранее сообщалось, что по информации СМИ Реал готов отдать Криштиану Роналду с доплатой, чтобы получить форварда ПСЖ Неймара.
Кроме того, футболисты Королевского клуба подверглись критике со стороны фанатов и руководства.
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