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Руководство Реала и его фанаты обвинили в кризисе игроков

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Болельщики Реала и его руководство разочарованы результатами, которые показывает клуб.
Руководство и фанаты Реала винят в неудачах футболистов
Руководство и фанаты Реала винят в неудачах футболистов
Getty Images

Руководство Реала считает, что игроки потеряли чувство командной игры и перестали работать совместно. По их мнению, личные интересы футболистов вышли на первый план, а командные успехи остались на втором месте.

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Как сообщает Marca, президент Королевского клуба Флорентино Перес считает, что игроки Реала не соответствуют уровню клуба и его истории. Это мнение разделяют и болельщики “сливочных“.

При этом, руководство мадридского клуба призывает фанатов и игроков к спокойствию, полагая, что лишь это позволит преодолеть сложившийся кризис.

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В текущем сезоне чемпионата Испании Реал занимает 4-ю строчку, имея в своем активе 32 очка. Отставание от лидера турнирной таблицы Барселоны составляет 19 очков, при этом мадридцы имею одну игру в запасе.

Ранее сообщалось, что Реал готов отдать Роналду с доплатой, чтобы получить форварда ПСЖ Неймара.

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Теги: Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол, критика
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