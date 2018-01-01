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Переход Неймара может обойтись Реалу в 400 миллионов евро

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Трансфер звездного бразильца дорого обойдется Королевскому клубу.
Неймар
Неймар
Getty Images

Реал хочет в будущем подписать контракт с экс-игроком Барселоны Неймаром, который минувшим летом перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.

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Как сообщает Marca, бразильский форвард является приоритетной трансферной целью Реала. Сумма сделки может составить 400 миллионов евро.

Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи не планирует продавать звездного игрока, однако ПСЖ заинтересован в трансфере лидера “сливочных“ Криштиану Роналду, что может сыграть на руку мадридцам во время переговоров.

Руководство Королевского клуба рассчитывает подписать контракт не позже лета 2019 года.

Ранее сообщалось, что нападающий ПСЖ Неймар отпраздновал гол, положив бутсу себе на лоб.

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Теги: Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол, трансфер, Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу
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