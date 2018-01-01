Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ла Лига подала жалобу на болельщиков Реала за оскорбительные кричалки в адрес Месси

Комментариев: 0
Болельщиков Реала могут наказать за кричалки в адрес игроков Барселоны.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Ла Лига подала жалобу в Федерацию футбола Испании на болельщиков Реала, сообщает TyCSports.com.

Читай также: Сотрудник правопорядка спел песню с фанатами во время матча Кубка Англии

Во время матчей на Сантьяго Бернабеу фанаты Королевского клуба распевают оскорбительные кричалки в адрес форварда Барселоны Лионеля Месси: “Месси, Месси, слабоумный“. Кроме аргентинца оскорблениям подвергся и защитник каталонского клуба Жерар Пике: “Пике - ублюдок, Испания - одна страна“.

Любые проявления дискриминации и расизма запрещены согласно дисциплинарному кодексу Федерации футбола Испании.

Ранее сообщалось, что игрок Арсенала провел ночь на вечеринке перед проигранным матчем Кубка Англии, за что его могут наказать.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber. 

Поделись:
Теги: Лионель Месси, Барселона, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол, вне игры, Ла Лига, жалоба, Жерар Пике
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь