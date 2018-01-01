Ла Лига подала жалобу на болельщиков Реала за оскорбительные кричалки в адрес Месси

Болельщиков Реала могут наказать за кричалки в адрес игроков Барселоны.

Ла Лига подала жалобу в Федерацию футбола Испании на болельщиков Реала, сообщает TyCSports.com.

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Во время матчей на Сантьяго Бернабеу фанаты Королевского клуба распевают оскорбительные кричалки в адрес форварда Барселоны Лионеля Месси: “Месси, Месси, слабоумный“. Кроме аргентинца оскорблениям подвергся и защитник каталонского клуба Жерар Пике: “Пике - ублюдок, Испания - одна страна“.

Любые проявления дискриминации и расизма запрещены согласно дисциплинарному кодексу Федерации футбола Испании.

Ранее сообщалось, что игрок Арсенала провел ночь на вечеринке перед проигранным матчем Кубка Англии, за что его могут наказать.

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