Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зидан: Контракт ничего не значит

Комментариев: 0
Наставник Реала Зинедин Зидан рассказал, что не может загадывать свое будущее в команде наперед.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан рассказал о своей работе в нынешнем сезоне.

"Я иду от матча к матчу, от года к году. Я не думаю, да и не могу думать о двух или трех годах в Реале, даже имея на руках контракт. Дело в том, что контракт ничего не значит.

Читай также: Зидан: Не будем сходить с ума из-за поражения Барселоне, еще ничего не решено

Футболистам, которые имеют меньше игровой практики, сложно, но мы провели отличный матч в Кубке Испании, хоть и сыграли вничью. Думаю, нам немного не хватило в конце встречи.

Я доволен тем, как проявили себя игроки. Жаль, что пропустили два мяча. Вы можете спрашивать меня о плохой игре, но я не сомневаюсь, что мы будем двигаться только вперед", - цитирует Зидана Goal.

Ранее сообщалось, что главный тренер Реала Зинедин Зидан не будет избавляться от футболистов, которые переживают спад в игре.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber. 

Поделись:
Теги: Зинедин Зидан, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь