Зидан: Контракт ничего не значит
Главный тренер Реала Зинедин Зидан рассказал о своей работе в нынешнем сезоне.
"Я иду от матча к матчу, от года к году. Я не думаю, да и не могу думать о двух или трех годах в Реале, даже имея на руках контракт. Дело в том, что контракт ничего не значит.
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Футболистам, которые имеют меньше игровой практики, сложно, но мы провели отличный матч в Кубке Испании, хоть и сыграли вничью. Думаю, нам немного не хватило в конце встречи.
Я доволен тем, как проявили себя игроки. Жаль, что пропустили два мяча. Вы можете спрашивать меня о плохой игре, но я не сомневаюсь, что мы будем двигаться только вперед", - цитирует Зидана Goal.
Ранее сообщалось, что главный тренер Реала Зинедин Зидан не будет избавляться от футболистов, которые переживают спад в игре.
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