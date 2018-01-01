Зидан: Контракт ничего не значит

Наставник Реала Зинедин Зидан рассказал, что не может загадывать свое будущее в команде наперед.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан рассказал о своей работе в нынешнем сезоне.

"Я иду от матча к матчу, от года к году. Я не думаю, да и не могу думать о двух или трех годах в Реале, даже имея на руках контракт. Дело в том, что контракт ничего не значит.

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Футболистам, которые имеют меньше игровой практики, сложно, но мы провели отличный матч в Кубке Испании, хоть и сыграли вничью. Думаю, нам немного не хватило в конце встречи.

Я доволен тем, как проявили себя игроки. Жаль, что пропустили два мяча. Вы можете спрашивать меня о плохой игре, но я не сомневаюсь, что мы будем двигаться только вперед", - цитирует Зидана Goal.

Ранее сообщалось, что главный тренер Реала Зинедин Зидан не будет избавляться от футболистов, которые переживают спад в игре.

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