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Игрок Барселоны рассказал о реакции Месси на видео, снятое во время борьбы с раком

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Экс-игрок Барселоны Эрик Абидаль рассказал об ответе Месси на видео в поддержку команды, снятое в то время, когда он болел раком печени.
Эрик Абидаль
Эрик Абидаль
Getty Images

Легендарный защитник Барселоны Эрик Абидаль, который выступал за каталонский клуб с 2007 по 2013 года, рассказал о времени, когда он боролся с раком печени. 

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“Я никому в мире не пожелаю перенести такие же страдания. Помню, перед одним из матчей Барселоны я отправил всем игрокам видео, чтобы порадовать их и выразить свою поддержку. Знаете, что мне на это сказал Месси? Чтобы я больше не присылал им подобных видео, ведь этим я лишь делаю им больно.

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Я абсолютно об этом не думал. Я хотел поддержать их перед ответственным матчем, но Лео заявил, что им тяжело видеть живого мертвеца и я расстраиваю команду. Потом ко мне в больницу приехал Анри, и я расплакался как ребенок. Я не хотел, чтобы он видел меня таким, но был невероятно рад его приезду“, - приводит слова Абидаля Marca.

Ранее сообщалось, что парализованный игрок Аякса отреагировал на мяч, который медики приложили к груди.

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Теги: Эрик Абидаль, Барселона, Лионель Месси, чемпионат Испании по футболу, футбол, вне игры
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