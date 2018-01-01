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Реал хочет приобрести полузащитника Ливерпуля Салаха

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Полузащитник Ливерпуля Мохамед Салах попал в сферу интересов Реала.
Мохамед Салах (в центре)
Мохамед Салах (в центре)
Getty Images

Мадридский Реал хочет усилить свой состав и подписать полузащитника Ливерпуля Мохамеда Салаха, который стал лучшим арабским игроком года и лучшим игроком Африки.

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Королевский клуб попробует подписать 25-летнего египтянина в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sport Italia.

Напомним, что ранее в чемпионат Испании перешел полузащитник Ливерпуля Филиппе Коутиньо, который подписал контракт с Барселоной и заявил, что его мечта сбылась.

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Теги: Реал, чемпионат Испании по футболу, трансфер, Мохамед Салах, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, футбол
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