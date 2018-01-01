Реал хочет приобрести полузащитника Ливерпуля Салаха

Полузащитник Ливерпуля Мохамед Салах попал в сферу интересов Реала.

Мадридский Реал хочет усилить свой состав и подписать полузащитника Ливерпуля Мохамеда Салаха, который стал лучшим арабским игроком года и лучшим игроком Африки.

Смотри также: Восхитительный гол Салаха, который напомнит, что такое красивый футбол

Королевский клуб попробует подписать 25-летнего египтянина в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sport Italia.

Напомним, что ранее в чемпионат Испании перешел полузащитник Ливерпуля Филиппе Коутиньо, который подписал контракт с Барселоной и заявил, что его мечта сбылась.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.