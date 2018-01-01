Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Полузащитник Реала заплатил 1 миллион евро, чтобы избежать тюремного срока

Комментариев: 0
Игрок Реала Лука Модрич признал вину в деле о неуплате налогов и выплатил 1 миллион евро компенсации.
Лука Модрич (в центре)
Лука Модрич (в центре)
Getty Images

Полузащитник Реала Лука Модрич избежал тюремного заключения в деле по неуплате налогов. Испанские власти открыли против футболиста два уголовных дела в обмане налоговых органов на общую сумму 870,7 тысяч евро.

Читай также: Полузащитник Реала в шестой раз стал лучшим игроком года в Хорватии

Кроме того, футболист подозревался в финансовых махинациях на острове Мэн. Как сообщает Sport.es со ссылкой на Mundo Deportivo, Лука Модрич признал свою вину. Для того, чтобы избежать тюремного заключения, игрок Реала согласился выплатить компенсацию в размере 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что форвард Реала Криштиану Роналду может заплатить штраф в размере 30 миллионов евро за неуплату налогов.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber. 

Поделись:
Теги: Лука Модрич, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол, вне игры, суд, наказание, штраф
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь