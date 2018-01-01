Полузащитник Реала заплатил 1 миллион евро, чтобы избежать тюремного срока

Игрок Реала Лука Модрич признал вину в деле о неуплате налогов и выплатил 1 миллион евро компенсации.

Полузащитник Реала Лука Модрич избежал тюремного заключения в деле по неуплате налогов. Испанские власти открыли против футболиста два уголовных дела в обмане налоговых органов на общую сумму 870,7 тысяч евро.

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Кроме того, футболист подозревался в финансовых махинациях на острове Мэн. Как сообщает Sport.es со ссылкой на Mundo Deportivo, Лука Модрич признал свою вину. Для того, чтобы избежать тюремного заключения, игрок Реала согласился выплатить компенсацию в размере 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что форвард Реала Криштиану Роналду может заплатить штраф в размере 30 миллионов евро за неуплату налогов.

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