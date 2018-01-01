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Роналду получил предложение от ПСЖ - СМИ

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Парижский клуб сделал головокружительное предложение форварду Реала Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Французский ПСЖ хочет подписать нападающего Реала Криштиану Роналду и уже сделал ему предложение, сообщает El Confidencial

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По информации источника, руководство ПСЖ предлагает португальскому футболисту зарплату в размере 60 миллионов евро в год. Несмотря на угрозу применения санкций к парижанам за нарушение правил финансового фэйр-плей, они готовы подписать звездного нападающего Реала.

Отмечается, что в сделку по Роналду может быть также включен форвард ПСЖ Эдинсон Кавани. В клубе считают, что благодаря спонсорам получится покрыть затраты на трансфер португальца.

Ранее сообщалось, что форвард Реала Криштиану Роналду имеет три трансферных предложения. Кроме того, именитым португальским футболистом интересуется Челси.

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Теги: Криштиану Роналду, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол, ПСЖ, трансфер
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