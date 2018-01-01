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Месси может покинуть Барселону бесплатно по новому контракту - СМИ

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Форвард Барселоны Лионель Месси уйдет из клуба бесплатно по политическим причинам.
Лионель Месси (справа)
Лионель Месси (справа)
Getty Images

В новом контракте Лионеля Месси с Барселоной, который был подписан в конце ноября, есть пункт на случай отделения Каталонии от Испании. Из-за нестабильной обстановки в регионе стороны согласовали условия, при которых аргентинский футболист сможет покинуть клуб.

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Как сообщает El Mundo, если Каталония будет признана независимой, то Месси будет выступать за Барселону только в том случае, если клуб будет выступать в испанской, французской, немецкой или английской лиге.

Если Барселона войдет в каталонскую лигу, то форвард сможет покинуть клуб бесплатно.

Ранее сообщалось, что по условиям нового соглашения форвард Барселоны Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире и теперь будет получать зарплату на 70% больше, чем Криштиану Роналду.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол, контракт
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