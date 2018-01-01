Зидан не знает, останется ли тренером Реала после завершения сезона

Наставник Реала Зинедин Зидан не загадывает наперед.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан рассказал о том, как долго будет работать в Королевском клубе.

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“Долго ли я буду работать тренером в Реале? Достаточно грустно, но я не знаю ответа на этот вопрос. Я постараюсь закончить сезон хорошо и мы все еще можем победить, и это мотивирует меня и команду. Но загадывать наперед дальше предстоящих шести месяцев я не могу.

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До 31 января клуб может подписать новых игроков, да и многое может произойти. Сейчас для меня главное то, что я доволен своей командой. И даже если что-то пойдет не так, всю ответственность за решения и свой выбор я беру на себя и не буду кого-либо обвинять“, - цитирует Зидана Goal.

Ранее сообщалось, что наставник Реала Зинедин Зидан попросил президента клуба не покупать форвардов в январе, потому что верит в Карима Бензема. Однако руководство “сливочных“ разочаровалось его результатами и хочет его заменить.

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