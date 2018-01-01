У Роналду есть три предложения по трансферу - СМИ

Звездный форвард Реала Криштиану Роналду может покинуть мадридский клуб.

Нападающий Реала Криштиану Роналду может уйти из команды в зимнее трансферное окно.

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Португальский футболист имеет три предложения по трансферу, заявил журналист Эду Агирре в эфире программы El Chiringuito. По его словам, одно из них носит предметный характер и в ближайшие дни Реал получит официальное трансферное предложение.

Мадридский клуб хочет сохранить лидера команды в составе и ведет с ним переговоры по продлению контракта, который рассчитан до 2021 года.

Ранее сообщалось, что форвард Реала Криштиану Роналду обиделся на президента клуба Флорентино Переса. Главным разочарованием португальца стало то, что он не станет самым высокооплачиваемым футболистом мира в Реале.

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