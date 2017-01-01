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Роналду: 2017 год был невероятным

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Форвард Реала Криштиану Роналду подвел итоги 2017 года.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий Реала Криштиану Роналду подвел итоги минувшего 2017 года, в котором он вместе с командой выиграл пять трофеев и стал обладателем очередного Золотого мяча.

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"2017 год был невероятным во многих смыслах. Это потрясающее чувство - оглянуться назад и посмотреть на то, чего я смог достигнуть, начиная пинать мяч на улицах Мадейры.

У меня есть талант и я упорно работаю, чтобы извлечь максимум из этого. Но я бы не достиг того, что у меня есть без сотрудничества со многими людьми, которые помогли мне профессионально.

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Я хочу посвятить свои успехи семье, которая всегда была со мной рядом - и в хорошие моменты, и в плохие, моим друзьям, которые верили в меня, когда я был просто ребенком, моим тренерам и партнерам по командам, как в клубах, за которые я выступал, так и в сборной.

Отдельное спасибо моим поклонникам за их поддержку и вдохновение, которые помогают мне находить силы и продолжать упорно работать", - приводит слова Роналду AS.

Напомним, что нападающий Реала Криштиану Роналду в интервью Дель Пьеро рассказал, чем хочет заниматься после завершения карьеры.

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Теги: Криштиану Роналду, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол, вне игры, итоги года
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