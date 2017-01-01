Реал готов заплатить Атлетику отступные за голкипера

Реал хочет подписать вратаря Атлетика Кепу Аррисабалагу.

Голкипер Атлетика Кепа Аррисабалага в ближайшее время может сменить клубную прописку на мадридский Реал.

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Руководство "сливочных" готово заплатить за 23-летнего вратаря прописанные в его контракте отступные, которые составляют 20 миллионов евро. В этом случае Реалу не придется вести переговоры с Атлетиком.

Главный тренер Королевского клуба Зинедин Зидан хочет, чтобы Кепа как можно быстрее перешел в состав мадридского клуба и смог конкурировать с Кейлором Навасом за место в основном составе, сообщает Marca.

Ранее сообщалось, что форвард Реала Криштиану Роналду стал лучшим спортсменом Европы в 2017 году.

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