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Реал готов заплатить Атлетику отступные за голкипера

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Реал хочет подписать вратаря Атлетика Кепу Аррисабалагу.
Кепа Аррисабалага
Кепа Аррисабалага
Getty Images

Голкипер Атлетика Кепа Аррисабалага в ближайшее время может сменить клубную прописку на мадридский Реал.

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Руководство "сливочных" готово заплатить за 23-летнего вратаря прописанные в его контракте отступные, которые составляют 20 миллионов евро. В этом случае Реалу не придется вести переговоры с Атлетиком.

Главный тренер Королевского клуба Зинедин Зидан хочет, чтобы Кепа как можно быстрее перешел в состав мадридского клуба и смог конкурировать с Кейлором Навасом за место в основном составе, сообщает Marca.

Ранее сообщалось, что форвард Реала Криштиану Роналду стал лучшим спортсменом Европы в 2017 году.

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Теги: Зинедин Зидан, Реал, Атлетик, Кепа Аррисабалага, чемпионат Испании по футболу, футбол
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