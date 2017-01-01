Тренер Барселоны: Уход Неймара стал тяжелым моментом для нас
Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился мнением о переходе Неймара в ПСЖ в летнее трансферное окно.
"Уход Неймара стал тяжелым моментом для клуба. Мы не можем отрицать этого.
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Нам нужно оценить состояние Дембеле. Также мы будем думать по поводу позиций Месси и Суареса. Нам нужно адаптироваться. Мы знаем, что Месси может сыграть на любой позиции, но нам необходимо выбрать оптимальную схему, чтобы обострить атаку.
Если говорить об основных событиях 2017-го, то сразу вспоминается класико, потому что это было последнее наше достижение. Команда пережила несколько ключевых событий. Самыми сложными были игра против Ювентуса и матч против Хетафе.
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Для того, чтобы стать игроком Барселоны, нужно обладать многими характеристиками. Дембеле потребуется время, ведь он перенес серьезную травму. Он молод и очень талантлив, но он испытывает давление в связи с его крупным трансфером", – приводит слова Вальверде Marca.
Ранее сообщалось, что полузащитник Ливерпуля Филиппе Коутиньо начал поиски дома в Барселоне
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