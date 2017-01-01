Полузащитник Реала в шестой раз стал лучшим игроком года в Хорватии

Полузащитник Реала Лука Модрич был признан лучшим футболистом года в Хорватии.

Игрок Реала Лука Модрич в шестой раз в карьере был назван лучшим футболистом года в Хорватии, сообщает AS.

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В 2017 году Модрич в составе Реала выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании и клубный чемпионат мира, где был назван лучшим игроком. В составе сборной Хорватии Модрич вышел в финальную стадию чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России.

32-летний Модрич повторил рекорд легендарного хорватского нападающего Давора Шукера, который также шесть раз становился лучшим футболистом года в Хорватии.

Ранее сообщалось, что против Луки Модрича было заведено два уголовных дела по уклонению от уплаты налогов.

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