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Полузащитник Реала в шестой раз стал лучшим игроком года в Хорватии

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Полузащитник Реала Лука Модрич был признан лучшим футболистом года в Хорватии.
Лука Модрич
Лука Модрич
Getty Images

Игрок Реала Лука Модрич в шестой раз в карьере был назван лучшим футболистом года в Хорватии, сообщает AS.

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В 2017 году Модрич в составе Реала выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании и клубный чемпионат мира, где был назван лучшим игроком. В составе сборной Хорватии Модрич вышел в финальную стадию чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России.

32-летний Модрич повторил рекорд легендарного хорватского нападающего Давора Шукера, который также шесть раз становился лучшим футболистом года в Хорватии.

Ранее сообщалось, что против Луки Модрича было заведено два уголовных дела по уклонению от уплаты налогов.

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Теги: Лука Модрич, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол, Хорватия, вне игры, награда
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