Легенда Реала: Роналду превосходит Месси и Неймара в профессионализме и мотивации
Легендарный игрок Реала Роберто Карлос поделился мнением о том, чем форвард “сливочных“ Криштиану Роналду отличается от своих соперников Лионеля Месси и Неймара.
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“Роналду изо дня в день работал для того, чтобы заслужить свои награды и добиться успеха. Когда мы говорим о Золотом мяче, то нужно понимать, что голосуют тут не случайные люди. Они действительно разбираются в футболе, оперируют статистикой и выбирают лучшего футболиста в мире.
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Я каждый день вижу Криштиану на тренировках и на меня производит огромное впечатление его работа. То же самое я могу сказать и про его чувство ответственности в матчах. Роналду стремиться совершенствоваться с каждым днем. В этом его основное отличие от Месси. Лео - это феномен, о Неймаре даже говорить нечего.
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Роналду превосходит Месси и Неймара в профессионализме, мотивации, концентрации и требовательности к себе“, - цитирует Карлоса Marca.
Ранее сообщалось, что легендарный игрок Баварии Филипп Лам раскритиковал Золотой мяч и назвал его конкурсом популярности.
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