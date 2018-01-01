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Легенда Барселоны: Коутиньо добьется успеха в Испании

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Бывший игрок Барселоны Ривалдо прокомментировал возможность перехода полузащитника Ливерпуля Филиппе Коутиньо в испанский клуб.
Филиппе Коутиньо
Филиппе Коутиньо
Getty Images

Легендарный игрок Барселоны Ривалдо поделился своим мнением относительно возможного перехода в состав "сине-гранатовых" полузащитника Ливерпуля Филиппе Коутиньо.

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"Я не знаю, состоится ли этот переход или нет, потому что он достаточно дорого стоит. Но я убежден, что Коутиньо нужно переходить в Барселону. Он добьется успеха в Испании. С его игровыми качествами сделать это в составе Барселоны будет очень легко. Каталонские фанаты любят стиль игры Коутиньо", - цитирует слова Ривалдо Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Барселона договорилась с Ливерпулем о трансфере Филиппе Коутиньо, а один из футболистов испанского клуба подарил Коутиньо бутылку водки на Рождество.

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Теги: Филиппе Коутиньо, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ливерпуль, трансфер
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