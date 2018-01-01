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Месси проходил пешком 83% времени в матче против Реала

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Форвард Барселоны Лионель Месси не очень напрягался в матче против Реала.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

В матче 17-го тура чемпионата Испании Барселона разгромила Реал со счетом 3:0.

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Форвард “сине-гранатовых“ Лионель Месси провел на поле всю встречу, однако большую часть времени перемещался по полю пешком.

Как сообщает Bleacher Report, 83% игрового времени аргентинец передвигался пешком, 10% бегал по полю в легком темпе, около 5% времени Месси провел в беге и всего лишь приблизительно 1% времени матча футболист потратил на ускорение.

Напомним, что после победы в Эль-Классико Барселона потроллила форварда Реала Криштиану Роналду, а капитан “сливочных“ Серхио Рамос пытался задеть Каталонию в ответ на поражение.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, Реал, Эль-Класико, чемпионат Испании по футболу, футбол
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