Месси проходил пешком 83% времени в матче против Реала

В матче 17-го тура чемпионата Испании Барселона разгромила Реал со счетом 3:0.

Читай также: Месси потерял бутсу, но все равно отдал голевой пас в Эль Класико

Форвард “сине-гранатовых“ Лионель Месси провел на поле всю встречу, однако большую часть времени перемещался по полю пешком.

Как сообщает Bleacher Report, 83% игрового времени аргентинец передвигался пешком, 10% бегал по полю в легком темпе, около 5% времени Месси провел в беге и всего лишь приблизительно 1% времени матча футболист потратил на ускорение.

Stats show Messi saved his energy for the big moments in El Clasico pic.twitter.com/bDI96kvtyq