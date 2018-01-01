Экс-игрок сборной Хорватии: Месси лучше Роналду и показывает неповторимый футбол

Бывший полузащитник сборной Хорватии Роберт Просинечки выбрал лучшего футболиста между Месси и Роналду.

Экс-игрок сборной Хорватии Роберт Просинечки назвал форварда Барселоны Лионеля Месси лучшим футболистом и отметил, что он превосходит по уровню нападающего Реала Криштиану Роналду.

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“У Роналду потрясающая статистика, он действительно впечатляет своей игрой. Люди по всему миру могут его ненавидеть или любить, оскорблять или восхищаться, но он, без сомнения, один из лучших футболистов в мировой истории.

Однако Лионель Месси лучше Роналду. Он имеет такую же впечатляющую статистику и даже лучше, но он показывает волшебный и неповторимый футбол“, - цитирует слова Просинечки Jutarnji List.

Напомним, что после получения своего пятого Золотого мяча форвард Реала Криштиану Роналду назвал себя лучшим футболистом планеты. Однако с этим не согласен легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, который посоветовал Роналду не дурачиться.

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