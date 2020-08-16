Российский 17-летний футболист потерял сознание во время матча и умер в больнице
У Михаила Колосова начались судороги во время поединка и врачи не смогли его спасти.
Юный игрок команды Москомспорта Олимпик Михаил Колосов скончался в субботу, 15 августа.
Как сообщает сайт Российского футбольного союза, 17-летний футболист потерял сознание в 10:30 во время поединка против команды академии Строгино на поле базы в Рублево.
Отмечается, что у Колосова начались судороги и его доставили в детскую больницу, но врачам не удалось спасти жизнь юноши.
Ранее сообщалось, что легендарный врач Металлиста скончался от коронавируса.
Полная версия правил
А ПОЧЕМУ БЫ НЕ ПО-ПОГАНИТЬ?
ЭТОТ СОБАЧИЙ ЯЗЫК БЫЛ ПРИДУМАН В ГОСДЕПЕ, ЗА ДЕНЬГИ СИОНИСТОВ!!!
путын ввяди вайскаааааааааа
х о х л о ж о п ы е выучите мову, нечего поганить русский язык всяким б а н д е р о ф а ш и с та м
БМ, вы ибанулись? Может поплачем, посочувствуем кацапским выблядкам?
Кацапстан накуй
Однако, кароший мацкавит - мертвый мацкавит, да-а-а-а
С другой, а накуя нам, бандеро-фашистам, новости из ебу...чего, падлючего кацапстана?!
Передохните там все!!!!!!