Российский 17-летний футболист потерял сознание во время матча и умер в больнице

У Михаила Колосова начались судороги во время поединка и врачи не смогли его спасти.

Юный игрок команды Москомспорта Олимпик Михаил Колосов скончался в субботу, 15 августа.

Как сообщает сайт Российского футбольного союза, 17-летний футболист потерял сознание в 10:30 во время поединка против команды академии Строгино на поле базы в Рублево.

Отмечается, что у Колосова начались судороги и его доставили в детскую больницу, но врачам не удалось спасти жизнь юноши.

Ранее сообщалось, что легендарный врач Металлиста скончался от коронавируса.