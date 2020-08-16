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Российский 17-летний футболист потерял сознание во время матча и умер в больнице

Комментариев: 6
У Михаила Колосова начались судороги во время поединка и врачи не смогли его спасти.
Михаил Колосов
Михаил Колосов
twitter.com/rfsruofficial

Юный игрок команды Москомспорта Олимпик Михаил Колосов скончался в субботу, 15 августа.

Как сообщает сайт Российского футбольного союза, 17-летний футболист потерял сознание в 10:30 во время поединка против команды академии Строгино на поле базы в Рублево.

Отмечается, что у Колосова начались судороги и его доставили в детскую больницу, но врачам не удалось спасти жизнь юноши.

Ранее сообщалось, что легендарный врач Металлиста скончался от коронавируса.

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Теги: Россия, футбол, смерть, трагедия
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  16.08.2020, 17:39
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гость
гость 16.08.2020, 17:14 "нечего поганить русский язык"

А ПОЧЕМУ БЫ НЕ ПО-ПОГАНИТЬ?
ЭТОТ СОБАЧИЙ ЯЗЫК БЫЛ ПРИДУМАН В ГОСДЕПЕ, ЗА ДЕНЬГИ СИОНИСТОВ!!!
гость  (аноним)  16.08.2020, 17:31
Оценка:  0
гость
ыыыыыыыы

путын ввяди вайскаааааааааа
гость  (аноним)  16.08.2020, 17:14
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 16.08.2020, 17:04

х о х л о ж о п ы е выучите мову, нечего поганить русский язык всяким б а н д е р о ф а ш и с та м
гость  (аноним)  16.08.2020, 17:13
Оценка:  0
гость
Москомспорт?!

БМ, вы ибанулись? Может поплачем, посочувствуем кацапским выблядкам?
Кацапстан накуй
гость  (аноним)  16.08.2020, 17:06
Оценка:  0
гость
Э-э-э-э-э!
Однако, кароший мацкавит - мертвый мацкавит, да-а-а-а
гость  (аноним)  16.08.2020, 17:04
Оценка:  0
гость
С одной стороны, жаль пацана.
С другой, а накуя нам, бандеро-фашистам, новости из ебу...чего, падлючего кацапстана?!
Передохните там все!!!!!!
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