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"Клоунада": Президент Спартака заявил о снятии клуба с чемпионата из-за решение судей

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Функционер не намерен мириться с таким отношением к команде.
Московский клуб возмущен судейством
Московский клуб возмущен судейством
ФК Спартак Москва

В рамках первого тура РПЛ Спартак сыграл вничью с Сочи.

Московский клуб уже на десятой минуте имел преимущество в два гола. Однако гости сумели отыграться благодаря пенальти.

Арбитр встречи назначил первый одиннадцатиметровый удар еще в первом тайме. Нарушение, если и было, то очень спорное. 

Что касается второго пенальти, то арбитр назначил его в концовке матча. Однако его назначение выглядит абсолютно неадекватным. Комментатор встречи заявил, что это издевательство над Спартаком.

Владелец московского клуба Леонид Федун заявил о снятии его команды с чемпионата: “Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас.

В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен Спартак, значит, не нужен“.

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Теги: Леонид Федун, Спартак Москва, чемпионат России, футбол, скандал
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