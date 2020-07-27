Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Футболист Ливерпуля перебрался в Зенит

Комментариев: 1
Защитник подписал контракт на три года.
Деян Ловрен
Деян Ловрен
Getty Images

Зенит объявил о приобретении футболиста Ливерпуля Деяна Ловрена.

Как информирует пресс-служба команды, защитник подписал контракт на три года.

В новом клубе Ловрен заменит Бранислава Ивановича, который покинул Зенит по итогам сезона. Отметим, что в обороне хорват образует пару с Ярославом Ракицким.

Сумма трансфера составила примерно 12 миллионов евро. Ожидается, что Ловрен будет получать в России около 2,5 миллионов евро в год. 

Ранее сообщалось, что Зенит разбил Кубок России.

Поделись:
Теги: Деян Ловрен, Зенит, РПЛ, футбол, чемпионат России
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  27.07.2020, 16:48
Оценка:  -2
гость
хлам возрастной вата подбирает
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь