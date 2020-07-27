Футболист Ливерпуля перебрался в Зенит

Защитник подписал контракт на три года.

Зенит объявил о приобретении футболиста Ливерпуля Деяна Ловрена.

Как информирует пресс-служба команды, защитник подписал контракт на три года.

В новом клубе Ловрен заменит Бранислава Ивановича, который покинул Зенит по итогам сезона. Отметим, что в обороне хорват образует пару с Ярославом Ракицким.

Сумма трансфера составила примерно 12 миллионов евро. Ожидается, что Ловрен будет получать в России около 2,5 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что Зенит разбил Кубок России.