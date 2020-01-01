Экс-игрок Динамо стал получать меньше игрового времени из-за последствий коронавируса

Роман Еременко переболел COVID-19, который оказал негативное влияние на его легкие.

Бывший футболист киевского Динамо Роман Еременко, ныне выступающий за российский Ростов, перенес коронавирус и теперь страдает от его последствий.

Читай также: У футболиста Реала подозрение на коронавирус

После выздоровления 33-летний полузащитник стал получать меньше игрового времени. Как стало известно Спорт-Экспресс, это связано с тем, что он тяжело перенес COVID-19 и в результате болезни его легкие подверглись негативному влиянию.

После возобновления чемпионата России Еременко провел на поле только 21 минуту в матче против Крыльев Советов, а в остальным поединках финнский хавбек даже не попадал в заявку.

Стоит сказать, что в составе киевского Динамо Еременко выступал в период с 2008 по 2014 годы.

Ранее сообщалось, что игроки Динамо прошли очередное тестирование на коронавирус.