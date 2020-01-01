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Экс-игрок Динамо стал получать меньше игрового времени из-за последствий коронавируса

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Роман Еременко переболел COVID-19, который оказал негативное влияние на его легкие.
Роман Еременко
Роман Еременко
Getty Images

Бывший футболист киевского Динамо Роман Еременко, ныне выступающий за российский Ростов, перенес коронавирус и теперь страдает от его последствий.

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После выздоровления 33-летний полузащитник стал получать меньше игрового времени. Как стало известно Спорт-Экспресс, это связано с тем, что он тяжело перенес COVID-19 и в результате болезни его легкие подверглись негативному влиянию.

После возобновления чемпионата России Еременко провел на поле только 21 минуту в матче против Крыльев Советов, а в остальным поединках финнский хавбек даже не попадал в заявку.

Стоит сказать, что в составе киевского Динамо Еременко выступал в период с 2008 по 2014 годы.

Ранее сообщалось, что игроки Динамо прошли очередное тестирование на коронавирус.

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Теги: Роман Еременко, Ростов, футбол, коронавирус, COVID-19
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