Молния ударила в юного российского футболиста во время тренировки
Иван Заборовский находится в реанимации.
Голкипер российской Знамени Труда Иван Заборовский пострадал от удара молнии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что электрический разряд попал в 16-летнего игрока во время командной тренировки.
В результате случившегося Заборовский попал в реанимацию.
Ранее сообщалось, что удар молнии чуть не убил футболистов на Ямайке.
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Путын, ввяди вайскаааааааааааа
- а на молнии были опознавательные знаки?
- а может, это попы кадилами гнали Беса?
гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы
Давайте еще заплачем, посочувствуем м0ск0витской падали!
Кацапы, идите накуй со своими выблядками!
Напомнить про горы трупов, отжатый Крым? Голодоморы, депортации, ассимиляции?
Смерть м0ск0витам!!!!!!!!!!!!!!