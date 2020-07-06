Молния ударила в юного российского футболиста во время тренировки

Иван Заборовский находится в реанимации.

Голкипер российской Знамени Труда Иван Заборовский пострадал от удара молнии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что электрический разряд попал в 16-летнего игрока во время командной тренировки.

В результате случившегося Заборовский попал в реанимацию.

Ранее сообщалось, что удар молнии чуть не убил футболистов на Ямайке.