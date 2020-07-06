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Молния ударила в юного российского футболиста во время тренировки

Комментариев: 5
Иван Заборовский находится в реанимации.
Иван Заборовский
Иван Заборовский
ФК Знамя Труда

Голкипер российской Знамени Труда Иван Заборовский пострадал от удара молнии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что электрический разряд попал в 16-летнего игрока во время командной тренировки.

В результате случившегося Заборовский попал в реанимацию.

Ранее сообщалось, что удар молнии чуть не убил футболистов на Ямайке.

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Теги: футбол, молния, тренировка
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  06.07.2020, 21:50
Оценка:  0
гость
аааааааааааааааааа

Путын, ввяди вайскаааааааааааа
гость  (аноним)  06.07.2020, 21:50
Оценка:  0
гость
- где ваши даказательстфа?
- а на молнии были опознавательные знаки?
- а может, это попы кадилами гнали Беса?
гость  (аноним)  06.07.2020, 21:42
Оценка:  0
гость
Очень хорошо, но мало
гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы
гость  (аноним)  06.07.2020, 21:41
Оценка:  0
гость
Ой-ой-ой!
Давайте еще заплачем, посочувствуем м0ск0витской падали!
Кацапы, идите накуй со своими выблядками!
Напомнить про горы трупов, отжатый Крым? Голодоморы, депортации, ассимиляции?
Смерть м0ск0витам!!!!!!!!!!!!!!
гость  (аноним)  06.07.2020, 21:36
Оценка:  0
гость
ПУСТЬ МОЛНИИ РАЗЪЕБ...ШАТ НАКУЙ ВЕСЬ КАЦАПСТАН! НАСРАТЬ!!!!!
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