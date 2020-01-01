Форвард Локомотива стал первым в России, кто заразился коронавирусом среди фуболистов
Игрок не контактировал с командой.
Футболист Локомотива Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом, об этом сообщает официальный сайт команды.
Читай также: Ротор Хацкевича выиграл ФНЛ
Спортсмен стал первым в российской Премьер-лиге, кто заболел COVID-19.
“Три дня назад Фарфан почувствовал головную боль и слабость. Появились кашель и температура. Компьютерная томография легких показала изменения, свойственные для вирусной пневмонии. Был поставлен диагноз вирусная пневмония и взят мазок. На тестирование ушло три дня.
Сегодня оно показало положительный результат на COVID-19. Мы начали активное лечение. Надеемся, что через три-четыре недели Джефф возобновит тренировки“, - заявил врач Локомотива Никита Карлицкий.
Напомним, что Семин покинул Локомотив.
Полная версия правил