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Форвард Локомотива стал первым в России, кто заразился коронавирусом среди фуболистов

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Игрок не контактировал с командой.
Джефферсон Фарфан
Джефферсон Фарфан
www.fclm.ru

Футболист Локомотива Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом, об этом сообщает официальный сайт команды.

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Спортсмен стал первым в российской Премьер-лиге, кто заболел COVID-19.

“Три дня назад Фарфан почувствовал головную боль и слабость. Появились кашель и температура. Компьютерная томография легких показала изменения, свойственные для вирусной пневмонии. Был поставлен диагноз вирусная пневмония и взят мазок. На тестирование ушло три дня.

Сегодня оно показало положительный результат на COVID-19. Мы начали активное лечение. Надеемся, что через три-четыре недели Джефф возобновит тренировки“, - заявил врач Локомотива Никита Карлицкий.

Напомним, что Семин покинул Локомотив.

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Теги: Джефферсон Фарфан, Локомотив, РПЛ, чемпионат России, футбол
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