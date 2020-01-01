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Официально: Семин покинул Локомотив

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Специалист остался недовольным решением клуба.
Юрий Семин
Юрий Семин
www.fclm.ru

Руководство Локомотива объявило о том, что не будет продлевать контракт с 73-летним тренером Юрием Семиным. На место опытного наставника назначен серб Марко Николич.

“Сегодня состоялось собрание совета директоров ФК Локомотив, на котором на пост главного тренера основной команды клуба был единогласно утвержден Марко Николич. Сербский специалист приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года. Желаем Марко успешной работы и больших побед!

Совет директоров и менеджмент клуба выражают огромную благодарность и признательность Юрию Павловичу Семину, у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта, за его многолетнюю работу в ФК Локомотив.

С его именем связаны самые яркие победы в истории клуба. Юрий Семин навсегда останется в сердцах всех болельщиков Локомотива. Желаем Юрию Палычу сил, здоровья и благополучия!“, - гласит заявление команды.

Сам же Семин прокомментировал решение боссов Локомотива.

“Задавайте вопросы Мещерякову (прим.ред, - председатель совета директоров), звоните ему. Мне нечего сказать. Все они говорят. На сайте пожелали мне сил, здоровья и благополучия? Нечего им ответить, посмотрим, соберем пресс-конференцию, когда будет возможно“, - приводит слова Семена Чемпионат.

Напомним, что за последней приход в Локомотива российский специалист сумел выиграть РПЛ и дважды Кубок России. 

Ранее Суркис ярко поздравил Семина с 73-летием.

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Теги: Юрий Семин, Локомотив Москва, РПЛ, чемпионат России, футбол
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