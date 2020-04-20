Молодой российский футболист скончался во время тренировки

Игрок написал расписку, что будет тренироваться на свой страх и риск.

Защитник российской Казанки (фарм-клуб Локомотива - прим. ред.) Иннокентий Самохвалов умер 20 апреля во время тренировки в одном из районов Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Локомотива.

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Футболист отправился на пробежку, во время которой ему стало плохо. Супруга футболиста вызвала ему скорую, но медики не сумели спасти его жизнь. По информации издания Р-Спорт, 22-летний воспитанник Локомотива скончался от сердечно-сосудистой недостаточности.

Как сказал российский тренер Андрей Талалаев в интервью Матч ТВ, Самохвалов написал расписку, что будет заниматься на свой страх и риск. В Локомотиве все знали о его проблемах с сердцем и именно это мешало ему выйти на высокий уровень в футболе.

Ранее сообщалось, что бразильский футболист умер во время сеанса физиотерапии.