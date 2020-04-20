Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Молодой российский футболист скончался во время тренировки

Комментариев: 0
Игрок написал расписку, что будет тренироваться на свой страх и риск.
Иннокентий Самохвалов
Иннокентий Самохвалов
fclm.ru

Защитник российской Казанки (фарм-клуб Локомотива - прим. ред.) Иннокентий Самохвалов умер 20 апреля во время тренировки в одном из районов Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Локомотива.

Читай также: Фанат Ливерпуля, переживший трагедию на Хиллсборо, умер от коронавируса

Футболист отправился на пробежку, во время которой ему стало плохо. Супруга футболиста вызвала ему скорую, но медики не сумели спасти его жизнь. По информации издания Р-Спорт, 22-летний воспитанник Локомотива скончался от сердечно-сосудистой недостаточности.

Как сказал российский тренер Андрей Талалаев в интервью Матч ТВ, Самохвалов написал расписку, что будет заниматься на свой страх и риск. В Локомотиве все знали о его проблемах с сердцем и именно это мешало ему выйти на высокий уровень в футболе.

Ранее сообщалось, что бразильский футболист умер во время сеанса физиотерапии.

Поделись:
Теги: Россия, футбол, вне игры, смерть
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь